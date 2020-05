Psycholoog Lowet over (verwarrende) versoepeling: "Beroep doen op gezond verstand, zó werkt gedrag niet"

"We komen in een nieuwe fase. De onmiddellijke crisis, de besmettingsgolf, is eigenlijk achter de rug. Veel mensen ervaren dat zo. In het begin werd ons gedrag erg gestuurd door externe omstandigheden. We kregen schrikwekkende beelden te zien in de media van falende gezondheidssystemen in landen dichtbij, zoals Italië en Spanje. Mensen voelden de angst bij zichzelf om besmet te raken en naasten te besmetten. Dat heeft ons ontzettend gemotiveerd om de maatregelen zeer goed op te volgen. Die fase is voorbij. Er komt nu vooral positief nieuws in de media: de coronacijfers dalen", legt Lowet uit.



"Je verliest de kracht van externe motivatoren en dan moet je naar andere bronnen gaan kijken om gedrag te motiveren. En dat stukje proces missen we. Men lijkt in het beleid totaal niet bezig te zijn naar hoe we het gedrag van mensen op lange termijn kunnen motiveren. We spreken nog altijd van een (corona)periode tot begin volgend jaar, tot het vaccin er is. Zolang moeten de mensen hun gedrag bijsturen met de maatregelen die genomen worden."