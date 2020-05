Recordaantal ooievaarsnesten in Zoo Planckendael

Waarom er zo veel ooievaars bij zijn gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. “Daar is geen wetenschappelijke verklaring voor”, zegt Amanda Wielemans van Zoo Planckendael. “Onze verzorgers vermoeden dat de ooievaars misschien minder ver getrokken zijn dan andere jaren. Daarnaast kenden we ook een zachte winter. Daardoor hebben de ooievaars minder gevaren dan anders gekend. Of misschien doet de populatie het gewoon goed.”

Ondertussen telden ze in de zoo dit jaar al zo’n 25-tal ooievaarskuikens. Het park plaatste een camera op één van de nesten. Uit de beelden blijkt dat het nest vijf kuikens telt. Dat is uitzonderlijk, want gemiddeld zijn dat er maar twee à drie.