Regel van 4 bezoekers leidt tot verwarring: "Afstand houden en hygiëne zijn belangrijker dan puzzelwerk"

"Die randvoorwaarden zijn eigenlijk nog belangrijker dan het getal vier", benadrukt Hens. "Fysiek afstand houden en de hygiënemaatregelen volgen zijn nog belangrijkere regels dan het getal vier."



Nu gaan we een stapje verder. Het is de bedoeling dat jouw huishouden ook enkel op bezoek gaat bij één van de huishoudens waarvan je een bezoek hebt gekregen. Anders geformuleerd: het is de bedoeling om zo weinig mogelijk huishoudens met elkaar in contact te brengen. Dat is de "wederkerigheid" waar de Veiligheidsraad het over heeft. "Dat is het beste scenario, dat het minste risico inhoudt", zegt Hens.