Frankrijk verdeeld in "groene" en "rode" zones, Parijs kleurt "rood", grenzen blijven dicht tot zeker 15 juni 

"Frankrijk is wel verdeeld in "groene" en "rode" zones, zei Philippe. In de groene zones, waar het virus nagenoeg onder controle is, gaat de versoepeling helemaal van kracht, terwijl in de rode zones nog striktere maatregelen zullen gelden. Om in de ene dan wel in de andere terecht te komen, is gekeken naar twee criteria: het aantal besmettingen en de ziekenhuiscapaciteit. Het noordoosten kleurt rood, het zuidwesten groen.