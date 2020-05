Royals: Kate houdt bijzondere fotografiewedstrijd en Arch(ie) laat zich voorlezen op moeders schoot 

Deze week bevestigden de Amerikaanse royaltyjournalisten Omid Scobie (Harper's Bazaar) en Catherine Durand (Elle Magazine) dat ze op 11 augustus een biografie over Harry en Meghan uitbrengen in samenwerking met het bekende koppel. Het 320 pagina's tellende boek krijgt de titel "Finding freedom: Harry and Meghan and the making of a modern royal family".