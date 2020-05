Shoppers in Maasmechelen Village worden met warmtecamera gecontroleerd

Vanaf maandag gaan de winkels opnieuw open, ook in Maasmechelen Village. Daar gaan ze alle bezoekers controleren met een warmtecamera. Als er een temperatuur van 38 graden of meer wordt gemeten, wordt die bezoeker naar een aparte zone geleid, waar dan een tweede scan volgt. Wie koorts heeft, zal niet binnen mogen. Maasmechelen Village laat weten dat die scanprocedure veilig is voor iedereen, ook voor kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een pacemaker.

In het winkeldorp zelf zullen bezoekers op verschillende plaatsen hun handen kunnen wassen of desinfecteren. Ook de winkels zelf zullen ontsmet worden. De restaurants blijven uiteraard voorlopig nog dicht.