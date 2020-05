Sven De Leijer helpt scouts van Tervuren centen verdienen

Sven heeft hele goeie herinneringen aan de tijd dat hij bij de scouts van Tervuren zat: "Ik was al bij de scouts toen ik vijf of zes jaar was. Ik heb heel lang rondgehuppeld in een kort broekske. De scoutsperiode is voor mij een belangrijk stuk van mijn leven geweest. Er zijn daar echt banden voor het leven gesmeed. Ik ging niet graag naar school, en de scouts hebben me geholpen om mijn weg in het leven te vinden." De totem van Sven was: kleurrijke boloko. "Dat is een soort beer die heel sociaal is in een groep die hij kent, en minder sociaal tegenover mensen die hij niet kent. En dat klopt wel."