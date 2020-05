Verrassing voor vrouw Christophe Lambrecht één jaar na zijn overlijden: zijn vermiste trouwring is terecht!

Gewapend met een metaaldector gaan de vrijwilligers van de vzw aan de slag, maar het opsporen van de ring blijkt niet zo'n eenvoudige klus. Onder de planken van het terras zit een ijzeren constructie en er liggen ook nog veel andere metalen voorwerpen, zoals messen, vorken en armbandjes. Het wordt laat en de vrienden die de zoekactie bijwonen, besluiten om te vertrekken. En dan komt als bij wonder de ring toch tevoorschijn. De vrijwilligers roepen hen terug om te zien of dit echt dé ring is en dat is hij, want er staat A en C in gegraveerd en de trouwdatum van Anda en Christophe.