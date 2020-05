Vrijwilligers gezocht voor herstelopvang daklozen in Antwerpen

De herstelopvang voor daklozen in de stad Antwerpen bestaat nog maar een paar weken sinds de start van de coronacrisis. De stad, het CAW en Dokters van de Wereld helpen er een 15-tal daklozen die te zwak of te kwetsbaar zijn voor de gewone opvang. "Het gaat om mensen met een chronische ziekte of daklozen die medisch opvolging en geneesmiddelen nodig hebben", zegt verpleger Berten Callewaert in "Start Je Dag".

In de opvang werken dokters en verplegers, maar extra hulp is welkom. "Wij zoeken bijvoorbeeld mensen die ondersteuning kunnen bieden tijdens het ontbijt", zegt Tom Van Liefferinge van Dokters van de Wereld op Radio 2 Antwerpen. "Ook voor het sociaal contact kunnen de vrijwilligers belangrijk zijn. De daklozen die wij opvangen hebben ook nood aan een babbeltje."

Vrijwilligers die zich geroepen voelen, mogen wel niet ouder zijn dan 65. "Door het coronavirus willen we alle risico's indijken. Maar wie interesse heeft, hoeft zich geen zorgen maken. Het gaat er veilig aan toe", zegt verpleger Berten Callewaert. "Er zijn mondmaskers en ontsmettingsgel. Voorlopig is hier nog niemand besmet geraakt met het coronavirus. Ik voel me hier als verpleger best veilig."

Mensen die interesse hebben kunnen zich aanmelden voor een online informatiesessie via de website van Dokters van de Wereld.