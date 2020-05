VRT NWS deelt kennis rond artificiële intelligentie met opleiding voor journalisten en online les voor scholieren

"Zeker in deze coronatijden hebben we gezien hoe cruciaal data zijn geworden in onze berichtgeving. Door AI beter te begrijpen kunnen journalisten en nieuwsorganisaties zich beter voorbereiden op de toekomst. Met VRT NWS willen we die kennis openstellen voor andere journalisten", zegt VRT NWS journalist Tom Van de Weghe. Hij verdiepte het voorbije jaar zijn kennis over AI tijdens studies aan de Stanford University in de VS en werkte mee aan deze opleiding.