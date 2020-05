Wat als we deze zomer allemaal in ons kot blijven?

Stranden? Dicht. Cafés en restaurants? Dicht. Musea en andere bezienswaardigheden? Dicht. Grenzen? Dicht. Europa en een groot deel van de wereld is op dit moment letterlijk op slot. De coronacrisis spoelde als een tsunami over de wereld en dwong landen om snel hun grenzen te sluiten en hun inwoners in hun kot te zetten. Na meer dan 7 weken en met het vooruitzicht van de zomervakantie, groeit de goesting bij velen in ons land om te beginnen dromen over die trip naar het zonnige Malaga, het bruisende Rome of het idyllische Kreta.

Op dit moment is het koffiedik kijken wat de mogelijkheden zullen zijn. Europa beloofde eerder deze week om een gecoördineerde aanpak voor te stellen voor het openen van de grenzen. In de eerste plaats zal dan gekeken worden naar het vrij verkeer van Europeanen binnen de Europese Unie, zonder beperkingen. Zodat je als Belg naar Spanje, Italië of Frankrijk kunt reizen. Deze zomer naar Jamaica of de Verenigde Staten trekken? Daar bestaat nog meer onduidelijkheid over.