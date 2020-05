Marktkramers Nico en Elke mogen nog niet open: "Gelukkig kunnen kousen niet vervallen"

Marktkramers hoopten samen met de heropening van de winkels op 11 mei, ook hun kraam weer te kunnen opstellen op de wekelijkse markten. Maar de Nationale Veiligheidsraad besliste anders en dus moeten de marktwagens nog even in de garage blijven staan. “We hoopten uiteraard dat we ander nieuws te horen kregen. We blijven op onze honger zitten. Al begrijpen we dat de gezondheid primeert, maar veel mensen hun inkomen valt weg,” zegt marktkramer Nico Janssis.