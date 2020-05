Werd veulen in Hasselt doodgebeten door wolf?

Het Agentschap Natuur en Bos begon meteen met een onderzoek, samen met het INBO. Maar of een wolf de dader is, is nog onduidelijk, zegt Dries Gorissen van het Agentschap Natuur en Bos. "We kijken op het terrein of er bepaalde sporen terug te vinden zijn van de wolf of niet. We kijken naar de toestand van het kadaver en kijken of we DNA-stalen kunnen nemen. Op basis daarvan hopen we uitsluitsel te krijgen over de doodsoorzaak van het dier. "

Tot nu toe zijn er nooit sporen van een wolf gevonden op Hasselts grondgebied en dat een wolf een veulen aanvalt, is ook eerder uitzonderlijk.