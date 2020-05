wewillmeetagain: Brand een kaars en herdenk online 8 mei, het einde van de Tweede Wereldoorlog

Op 8 mei, om 23.01 uur om precies te zijn, is het 75 jaar geleden dat Duitsland capituleerde en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Die herdenking zou gepaard gaan met grote evenementen, maar de coronacrisis besliste er anders over. Als alternatief komt er een online herdenking met de hashtag #wewillmeetagain. Het is de bedoeling dat mensen een kaars branden en iemand uit de oorlog die voor hen belangrijk iss, gedenken. Tv-makers Arnout Houben en Christophe Borsu trekken de campagne. In "Vandaag" op Eén gaven ze meer uitleg. Bekijk hierboven het gesprek .