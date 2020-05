Vanaf 18 mei mogen bewoners van woonzorgcentra weer bezoek krijgen, maar wel onder strikte voorwaarden

Vanaf 18 mei mogen bewoners van de woonzorgcentra opnieuw een keer per week bezoek ontvangen. Dat zal onder strenge voorwaarden zijn: het gaat om 1 (bij voorkeur vaste) bezoeker per bewoner. De richttijd voor het bezoek is een half uurtje. Dat heeft de taskforce die de crisissituatie in onze woonzorgcentra moet oplossen, beslist. Het zijn wel de woonzorgcentra zelf die het laatste woord hebben en beslissen of bezoek mag of niet.