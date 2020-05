117 procent meer overlijdens in Limburg vanwege coronavirus

Het Belgisch statistiekbureau Statbel heeft voor het eerst de dagelijkse sterftecijfers opgesplitst per provincie. In die statistieken zien we dat er in Limburg van half maart tot half april 117 procent meer mensen zijn gestorven dan gemiddeld in die periode. Ook het Brussels gewest heeft een grote oversterfte, met 114 procent. Maar in alle andere provincies ligt het cijfer heel wat lager: tussen 45 procent in Oost-Vlaanderen en 79 procent in Luik.

Als we de absolute cijfers bekijken zijn er in Limburg van half maart tot half april 1.562 mensen gestorven, gemiddeld genomen zijn dat er 720. Voor alle duidelijkheid: het gaat bij deze oversterfte om alle overlijdens, maar veel overlijdens de afgelopen weken waren te wijten aan het coronavirus.