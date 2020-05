8 mei 1945: de Tweede Wereldoorlog is ten einde, de overwinning wordt gevierd

De Heinkel legde ‘s nachts meer dan tweeduizend kilometer af en vloog over de Noordzee, België, Frankrijk en de Golf van Biskaje. Het vliegtuig kreeg brandstofgebrek toen de kust van Spaans Baskenland in zicht was en maakte een noodlanding op het strand van de baai van San Sebastian.

Degrelle is met een gebroken arm en schouder opgenomen in een ziekenhuis in San Sebastian.