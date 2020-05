Actrices gaan niet (meer) bloot: "Ik wil niet dat mijn grootouders mijn borsten te zien krijgen"

"Bovendien kan je tegenwoordig een naaktscène uit een film halen en er iets totaal anders van maken. Voor je het weet staan die beelden op een of andere pornowebsite. Daarom laat ik nu een extra clausule in een contract opnemen, waardoor ik alle controle heb over de scènes die ik moet spelen. Dat is mijn keuze, waardoor ik bijvoorbeeld ook de ‘body double’ die mij speelt zelf kan kiezen. Dat is erg interessant, iemand zoeken die er zoals jij uitziet, maar dan beter. Dat ik kan zeggen: "Die ziet er goed uit en kan mijn rol best overnemen.""

Het is niet zo uitzonderlijk dat acteurs en actrices liever niet zelf naakt gaan tijdens opnames van een film. Sommigen hebben daarover zelfs een uitgesproken mening en weigeren categoriek om uit de kleren te gaan en daarna eventueel te liggen 'rollebollen' met een tegenspeler. Vaak wordt dan ook een ‘body double’ voor naaktscènes gebruikt, zonder dat de kijker daar erg in heeft. Volgende 10 actrices namen al eerder de beslissing om tijdens het filmen toch een aantal kleren aan te houden.

Jessica Alba ("Fantastic Four"): "Ik wil niet dat mijn grootouders mijn borsten te zien krijgen. Meer moet je er niet achter zoeken. Want dat zou toch wel gek zijn op Kerstmis. Bovendien, als er in films al iets getoond is, dan heeft dat nooit iets essentieels bijgebracht voor die film." (Glamour, mei 2014)