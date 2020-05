Twee blanke mannen gearresteerd voor moord op zwarte jogger Ahmaud Arbery

George Barnhill, de eerste openbare aanklager die op de zaak werd gezet, aanvaardde dit verhaal. Hij zei dat Arbery, ook al was hij ongewapend, het gevecht gestart was en dat Travis McMichael daarop zijn recht op zelfverdediging had gebruikt.

Barnhill zei ook dat de McMichaels legaal in het bezit waren van hun wapens, en dat er te weinig bewijs was tegen hen. Later trok Barnhill zich terug als openbaar aanklager, omdat er een interesseconflict zou zijn. Gregory McMichael had namelijk jaren gewerkt als politieagent en rechercheur bij de lokale politie.