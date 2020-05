Andy -"Gollum"- Serkis leest "The hobbit" van begin tot einde voor

"My preciousssssss", "mijn liefste": wie kan zich niet Gollum voor de geest halen, de hobbit Smeagol die zó in de ban van de ring geraakte dat hij in een afgrijselijk wezen veranderde? Het personage werd in de "The lord of the rings"-filmtrilogie op onnavolgbare wijze ingevuld door de Britse acteur Andrew -Andy- Serkis. Hij wil in coronatijd iets bijzonders doen en gaat vandaag de integrale versie van "The hobbit", de voorloper van "The lord of the rings", voorlezen voor het goede doel.