Oostendse tweedeverblijver Bart Kaëll: “Ik vind het een rare oplossing nu”

Bart Kaëll en zijn echtgenoot Luc Appermont hebben al jaren een appartement in Oostende. “Omdat ik in mijn beginjaren bijna elke dag in de zomer optrad aan de kust, kochten we daar een appartement. Oostende is een leuke stad en tegelijk een badplaats.” Heel hard hebben ze de zeebries nog niet gemist: “We hebben het geluk om hier in het Leuvense in een huis te wonen met een tuin. Dat is natuurlijk aangenaam."

De kustburgemeesters proberen het maandag eens te geraken over hoe en tot wanneer ze tweedeverblijvers gaan controleren. Van de nationale veiligheidsraad mogen mensen met een appartement of caravan aan zee ten vroegste pas vanaf 8 juni weer naar de kust.