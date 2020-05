Na de aanslag in de Bataclan krijgt deze Parijse restauranteigenaar nu de coronacrisis te verduren

Thierry is naast bistro-eigenaar ook één van de drijvende krachten achter ‘Paris for life’, een vzw die slachtoffers van de aanslagen van 13 november 2015 wil helpen. Het restaurant van Thierry ligt pal achter de concertzaal Bataclan en op de avond van de aanslag slaagde hij er niet alleen in om zijn klanten in veiligheid te brengen, maar ook nog enkele mensen op te vangen die op de vlucht sloegen voor de terroristen. Op die bewuste avond in november 2015, hadden Thierry en zijn vrouw Khadi, trouwens ook verschillende Belgische klanten in hun restaurant en sindsdien heeft hij naar eigen zeggen een emotionele band met België.