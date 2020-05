Ben Geller uit "Friends" wordt 25, maar wat zou er met hem gebeurd zijn?

"Mijn rol in "Friends" is pas echt opgevallen toen ze de serie begonnen heruit te zenden en fragmenten ervan op het internet verschenen. Waardoor velen zich pas realiseerden dat ook ik een deel uitmaak van de "Friends"-groep. Ook al was dat maar een klein deel, toch word ik daar nu nog regelmatig over aangesproken. Wat dan weer aantoont hoe populair die serie is." (Today)

Ben Geller was voor de laatste keer in de serie te zien in januari 2002, met de oren door papa Ross bedekt, omdat Phoebe zich helemaal in een computerspel verloor. Daarna werd hij enkel nog vermeld en zijn halfzusje Emma kreeg hij helemaal niet te zien. Wat er juist met Ben gebeurd is, is altijd onduidelijk gebleven. "Met Ross en Rachel die in een betere buurt leven, zou het dan niet kunnen dat Ben iets wetenschappelijks gestudeerd zou hebben, zoals zijn vader, aan de universiteit van New York?", besloot entertainmentwebsite Vulture eind 2014 alvast.

Toch is een van de populairste fantheorieën alleszins dat Ross door zijn turbulente liefdesleven en zijn aanvaringen met ex-vrouw Carol het hoederecht over Ben verloren zou hebben. Een uitleg waarin ook Cole Sprouse zich kon vinden: "Dat Ross het hoederecht verliest over Ben, dat zou wel eens kunnen. Ross was immers nooit de meest aanwezige vader. Dus een verrassing zou je dat niet kunnen noemen." (Actually Me/GQ, februari 2019)