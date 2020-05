Bent Van Looy verrast Wilrijk met een concert op het dak van CC De Kern

"Goedenavond, iedereen!", klonk het om 20 uur van op het dak van De Kern, toen in de buurt het dagelijkse applausmoment voor de zorgsector plaatsvond. "Het moet niet altijd alleen maar applaus zijn", zei Bent Van Looy tegen de omwonenden. "Het kan ook muziek zijn. Mijn naam is Bent en het is een eer om vanavond voor jullie te spelen."

En dat deed hij een half uur lang, op zijn eentje, zichzelf begeleidend op piano en ukelele, een kleine gitaar. "Een magisch gevoel was dat", zei hij achteraf. "Het is ongelooflijk om voor iedereen te spelen terwijl ze op hun eigen balkon staan en toch allemaal samenkomen in het moment. Heel mooi!"