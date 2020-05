Berenjacht beu? Zoek eens een Mariabeeld

De meimaand is de Mariamaand en dat bracht het pastorale team van Groot-Glabbeek op een idee naar analogie met de berenjacht. "Ook in Groot-Glabbeek zie je overal beertjes staan", vertelt Gert Janssens van de pastorale zone Groot-Glabbeek. "Maar ik denk dat die berenjacht wat passé is. En omdat we nu in de meimaand zitten, voor katholieke gelovigen een heel belangrijke maand, Mariamaand, lanceren we het idee om Mariabeelden te spotten."