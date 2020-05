Britse koningin steekt bevolking hart onder de riem tijdens V-dag-speech: "Geef nooit op en wanhoop nooit"

De Britse koningin Elizabeth heeft vrijdagavond in een televisietoespraak het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. "Nooit opgeven, nooit wanhopen", was de boodschap van de 94-jarige Queen aan het Britse volk. WOII eindigde in Europa op 8 mei 1945 met de onvoorwaardelijke overgave van de Duitse Wehrmacht.

"In het begin was het uitzicht somber, het einde niet in zicht en de uitkomst onzeker", verklaarde de vorstin. Maar het geloof in wat juist is, hielp de mensen door die moeilijke tijd. "Ik herinner me nog levendig de zegevierende taferelen op straat waarvan mijn zus en ik vanop het balkon van Buckingham Palace samen met onze ouders en (toenmalig premier) Winston Churchill getuige waren", vervolgde ze. De twee jonge vrouwen mengden zich trouwens later onder de feestende menigte in Londen, zo vertelde ze ooit aan de BBC.

De Queen herinnerde voorts aan de vele mensenlevens die het "verschrikkelijke conflict" toen eiste. Het beste eerbetoon aan het offer dat zij gebracht hebben is het feit dat "de landen die toen aartsvijanden waren, nu vrienden zijn", stelde het staatshoofd.

Naar aanleiding van de huidige coronapandemie trok koningin Elizabeth zich met haar echtgenoot, prins Philip (98) terug in Windsor Castle nabij Londen. Evenementen en straatfeesten ter herdenking van het einde van de oorlog werden grotendeels geannuleerd. Toch zijn de straten niet leeg, besloot de Queen, "ze zijn gevuld met de "liefde en zorg" die we voor elkaar hebben".

Koningin Elizabeth hield haar toespraak overigens op exacte hetzelfde tijdstip als de toespraak waarin haar vader, koning George VI, destijds het einde van de oorlog aankondigde.