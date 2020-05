Brussels Gewest rondt testfase af met trackers: “We zijn maandag klaar om te starten”

Afgelopen week hebben verschillende operatoren van de Brusselse ziekenfondsen de oproepen en de verwerking ervan uitgetest. Toch zijn er nog een aantal kinderziektes zegt dokter Hercot: “Het is een computerprogramma dat op een paar dagen is ontwikkeld. Deze week was erg nuttig om allle kinderziektes op te sporen. Soms werden gegevens niet doorgestuurd tussen het labo en de centrale databank omdat er iets ontbrak. Of bepaalde regels waren niet duidelijk voor de mensen die de instructies moeten volgen. Het is belangrijk welke vragen ze stellen, en welke acties ze moeten ondernemen afhankelijk van de antwoorden. En de privacy moet natuurlijk gerespecteerd worden. Daar waren nog wat aanpassingen nodig. Maar ik denk dat we maandag klaar zijn om te starten.”