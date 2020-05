Burgemeester De Haan noemt uitspraken collega's over tweedeverblijvers "kinderachtig"

Wilfried Vandaele was scherp in "Start je dag" op Radio 2 West-Vlaanderen: "Als iedereen door elkaar blijft toeteren, betreur ik dat. Dat is geen goede zaak voor de geloofwaardigheid van de kustburgemeesters. Ik vind het zelfs kinderachtig. En wat de politie betreft: die moet niet luisteren naar de richtlijnen van de burgemeesters, maar wel naar die van de procureur des Konings. Die bepaalt waarvoor agenten processen-verbaal maken".

Zo lang de Nationale Veiligheidsraad geen nieuwe beslissing heeft genomen over tweedeverblijvers, mogen ze niet naar de kust komen. Die regel blijven ze respecteren in De Haan, ook al geeft burgemeester Vandaele toe dat het erg moeilijk te handhaven is. "We hebben een groot golfterrein in De Haan. Leden van de golfclub die bijvoorbeeld in Brugge of Gent wonen, mogen komen spelen in De Haan. Leden van onze watersportclub mogen hier komen surfen. Maar wie hier een appartement heeft, mag niet komen."