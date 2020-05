De vijf boeken die het leven van Alex Callier hebben veranderd

Alex Callier is gevoelig voor vertalingen: “Soms lees ik een boek zelfs tegelijkertijd in het Engels en het Nederlands, om te vergelijken.” Hij gaat daarom bewust voor het origineel, want toen Callier "The catcher in the rye" een paar jaar geleden opnieuw las in de Nederlandse vertaling (“De vanger in het graan”) viel dat wat tegen. “Herlezen kan soms ook confronterend zijn.”

“Bij het ouder worden leg je andere accenten in je leven en verandert je boeksmaak, maar de jonge Alex was absoluut fan van de “The catcher in the rye”. Ook van “Kruistocht in spijkerbroek”, trouwens. Die jeugdroman van Thea Beckman heeft me echt aan het lezen gezet.”