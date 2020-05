Drongense belleman vraagt luidkeels aandacht voor vrede op deze Bevrijdingsdag: "Laat het nooit meer oorlog zijn"

“Normaal gezien is er veel meer volk aanwezig, omdat we dat telkens op voorhand kenbaar maken. Nu is er van hogerhand bewust gevraagd om deze herdenking niet op voorhand te verspreiden”, vertelt belleman Patrick. “Op die manier kunnen er niet te veel mensen ineens samenkomen hier. Het is zo zelfs wat specialer en het blijft een beklijvend moment.” Ook Marcel De Loof is tevreden: "Het was kort maar mooi. Normaal gezien is er wel veel meer volk, maar dat is vaak ook omdat het als een verplichting aanvoelt voor de mensen van de verschillende verenigingen die uitnodigingen krijgen. Toch blijf ik hopen dat tegen 11 november we hier opnieuw met enkele honderden mensen mogen staan."