Eerste lading van groepsaankoop van 300.000 mondmaskers is aangekomen

Twee weken geleden hebben 20 Limburgse gemeenten en de provincie een bestelling geplaatst bij een bedrijf uit Lommel dat stoffen mondmaskers maakt. Nu is er een eerste lading aangekomen. Gedeputeerde Igor Philtjens (Open VLD): “De provincie Limburg heeft een initiatief genomen om een groepsaankoop te organiseren voor herbruikbare stoffen mondmaskers. Vandaag zijn de eerste 100.000 stuks geleverd en die zullen onmiddellijk verdeeld worden aan de gemeentebesturen, samen met richtlijnen hoe de mondmaskers moeten gebruikt worden. De verdeling gebeurt volgens het aantal besmette personen in die gemeente per 100.000 inwoners.”