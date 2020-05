De week van de waarheid voor reddingsplan Brussels Airlines: regering en directie willen landen

En toch is dit nog de moeilijkste knoop. De CEO of topman van Lufthansa, Carsten Spohr, heeft er altijd op gehamerd dat hij geen regeringen in de raden van bestuur of in de aandeelhoudersstructuur van zijn luchtvaartmaatschappijen wil. In Zwitserland heeft dochterbedrijf Swiss een lening verkregen van om en bij de 1.2 miljard, en ook in Oostenrijk wordt er gesproken over een overbruggingskrediet voor dochteronderneming Austrian. In Duitsland zijn er verschillende stemmen binnen de Duitse politiek die Lufthansa een steunpakket van maar liefst 9 miljard euro willen toekennen in ruil voor een flink aantal aandelen. De onderhandelingen verlopen daardoor moeizaam.