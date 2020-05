Kledingwinkel van Felien (23) gaat 2 maanden na geplande datum open: “Gepaste kleren moeten even in quarantaine”

“Ik ben eigenlijk altijd positief gebleven”, zegt Felien. “Een eigen winkel hebben, is al jaren een droom van me. Nu is die eindelijk werkelijkheid geworden. Natuurlijk was het een domper op de feestvreugde dat ik niet kon opengaan, maar ik ben de laatste weken wel elke dag naar de boetiek gegaan. De ene dag ging ik om foto’s te maken voor Instagram, en de andere dag zat ik gewoon een uur lang op de grond en keek ik wat in het rond. Ik ben zo graag op die plek.”