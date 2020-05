Kringwinkels Ateljee in Oost-Vlaanderen openen maandag: “Mensen kunnen spullen vanop zolder weer komen afgeven”

Goed nieuws voor wie de afgelopen weken zijn of haar huis heeft opgeruimd en spullen wil afgeven bij de kringwinkel: kringwinkel Ateljee opent 5 van de 9 vestigingen. De winkels in Deinze, Nazareth en Evergem gaan weer open. En in Gent kan je weer terecht in de Getouwstraat en Pijndersstraat.