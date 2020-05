Kringwinkels verwachten overrompeling: "Mensen gaan veel spullen binnenbrengen"

Maandag mogen alle winkels weer de deuren openen, nadat ze wekenlang dicht moesten door de coronamaatregelen. Ook de kringwinkels gaan weer open. En ze verwachten dat het erg druk gaat worden, vooral dan langs de 'geefkant', zegt Louise Vrints van de Antwerpse Kringwinkels: "Veel mensen hebben thuisgezeten en hebben tijd gehad om een grote lenteschoonmaak te houden. We vermoeden dat er heel veel mensen spullen gaan komen afgeven. Langs de 'winkelkant' verwachten we dat mensen eerder afwachtend zullen zijn. Het is vooral voor de 'geefkant' dat we ons hart vasthouden."

De Kringwinkels vragen dat niet iedereen al meteen maandag zou komen. Ze vragen ook om de spullen te bundelen, kledij en huisraad apart bijvoorbeeld en buiten te wachten, al dan niet in de auto, tot het jouw beurt is.