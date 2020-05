Kustreddingsdienst maakt zich zorgen: "Wie betaalt extra kosten als er meer reddingsposten moeten komen?"

De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over hoe de zomer aan zee zal verlopen. Enkele kustburgemeesters stelden voor om meer reddingsposten te maken, zodat toeristen beter verspreid kunnen worden over de hele kust. "Maar dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee", zegt An Beun van IKWV.