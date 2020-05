"Lage tot zeer lage grondwaterstanden" in twee op de drie meetpunten in Vlaanderen

Daar waar begin maart het grondwaterpeil op vele plaatsen min of meer oké was, waren er begin april al lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar in bijna de helft van de meetplaatsen (45,5 procent).

Nu is dat aantal dus verder doorgestegen tot 64 procent. "In 93 procent van de meetpunten zien we een daling", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De daling geldt voor alle provincies. "We hebben wel een stabilisatie gekend eind april, begin mei, toen er wat regen is gevallen. Dat was zeker goed nieuws, want anders hadden we nog lagere grondwaterstanden gehad. We zitten nu, begin april, in ongeveer een vergelijkbare situatie met april vorig jaar." En dat dus ondanks de vele regen in februari en maart.