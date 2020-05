Leuvense handel en horeca zwaar getroffen door coronacrisis: "Minstens 60 miljoen euro verlies" 

De stad Leuven werkt nu aan een pakket maatregelen om de Leuvense handel en horeca een duwtje in de rug te geven. "In de commissie financiën bekijken we over de partijgrenzen heen, wat we kunnen doen, want we vrezen faillissementen", zegt Johan Geleyns. "Ook voor de handel zullen we een aantal inspanningen moeten doen. Zo denken we er bijvoorbeeld over na om een aantal winkelpanden als stad te huren en die panden dan voor een bepaalde periode goedkoper aan te bieden aan jonge starters. In ruil moeten de eigenaars van de panden minder belastingen betalen aan de stad." In juni komt de stad Leuven met een hele reeks maatregelen voor de horeca en handel.