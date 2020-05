Liveblog: Sunweb Group bevriest jaar lang prijzen van geannuleerde reizen

Een weekje zonnen aan de Spaanse Costa, kuieren langs een strand in Sicilië of genieten van een goed glas wijn langs de Côte d'Azur? Op dit moment kan het niet want de coronacrisis heeft het internationale toerisme in Europa volledig stilgelegd. Wat als we deze zomer enkel in ons eigen kot, ons eigen land, mogen blijven? Hoe belangrijk is die toeristische sector? Want een pizza eten in Rome of een nachtje stappen in Ibiza: het zorgt voor miljoenen Europese jobs.

Lees hieronder de analyse van onze expert luchtvaart Riadh Bahri: