Lode Schildermans vervoert coronapatiënten voor het Rode Kruis: “Al bijna 10.000 kilometer afgelegd”

De periode was wel zwaar voor Schildermans en zijn collega’s, want ze komen veel in contact met patiënten waar het niet goed mee gaat. “Het merendeel was er redelijk goed aan toe, maar bij anderen zag het er echt niet goed uit. We proberen ze dan te motiveren om positief te blijven, maar we blijven wel realistisch. Je kan een patiënt niet vertellen dat het allemaal goed komt, als dat niet zo is.”