Maaltijdcheques en ecocheques 6 maanden langer geldig

De redactie van De Inspecteur krijgt opvallend vaak de vraag van luisteraars wat ze moeten doen met maaltijdcheques en ecocheques die dreigen te vervallen of al vervallen zijn. Die cheques zijn vaak geldig in winkels of restaurants die momenteel gesloten zijn en dus kunnen mensen er geen gebruik van maken. Zo dreigen ze dus vaak honderden euro’s te verliezen. Maar er is nu in een oplossing die morgen gestemd zal worden op de ministerraad.

Verlenging van 6 maanden

Het voorstel dat morgen gestemd zal worden op de ministerraad houdt in dat alle cheques die zouden vervallen in maart, april, mei en juni 2020 verlengd worden met 6 maanden. Dat zouden federaal minister voor werk Nathalie Muylle (CD&V), federaal minister voor Sociale Zaken Maggie de Block (Open Vld) en de sector van de uitgevers van die cheques overeen gekomen zijn.

Het gaat concreet over maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques. Een ecocheque die geldig was tot eind maart, zal geldig zijn tot eind september. De geschenkcheques mogen niet verward worden met cadeaubonnen die je in een winkel koopt. Het gaat hier om geschenkencheques die bedrijven aan hun werknemers geven en die bijvoorbeeld door Sodexo worden uitgereikt.

Ook voor sport- en cultuurcheques is er een oplossing. Deze zouden normaal gezien allemaal vervallen op 30 september 2020. De termijn wordt verlengd tot 31 december 2020.

Dienstencheques ook verlengd

Voor de papieren dienstencheques die de afgelopen maanden dreigden te vervallen, was al een oplossing gevonden. Cheques die in maart en april vervallen, blijven drie maanden langer geldig. Cheques die in mei vervallen blijven twee maanden langer geldig en cheques die in juni vervallen blijven één maand langer geldig. Elektronische dienstencheques blijven altijd geldig.