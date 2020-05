Meer dan 1.000 dranghekken voor de Ieperse scholen

De dranghekken zullen ze ook gebruiken om de speelplaats in te delen. Want leerlingen die samen les krijgen, mogen niet in contact komen met leerlingen uit andere groepjes.

De stad Ieper ondersteunt de scholen ook op andere manieren, zegt schepen van onderwijs Eva Ryde (N-VA). “Bij verschillende scholen gaan we een stukje straat afsluiten om het veilig te laten verlopen. En als er echt niet genoeg personeel is op een school, dan gaan wij op zoek naar mensen die de opvang kunnen ondersteunen of meehelpen met het poetsen van de lokalen.”