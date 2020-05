Mobiele toiletten en douches verhuizen van festivalweide naar ziekenhuizen

Het bedrijf Toi Toi & Dixi levert ook aan de bouwsector, die zijn alweer aan het werk. Maar plots komen er ook andere sectoren bij, zegt Wouter Bellemans: “Sinds maart hebben wij vrij snel moeten schakelen. We krijgen nu aanvragen van bedrijven en sectoren die normaal niet meteen bij ons zouden aankloppen. We gaan dan samen met een bedrijf op zoek naar creatieve oplossingen om hen te helpen. Veel materiaal dat in de zomer naar de festivals gaat, gaat nu naar die bedrijven. Een mooi voorbeeld is een ziekenhuis waar wij ooit de werfcontainers geplaatst hebben. Daar staat nu door corona het sanitair materiaal voor de dokters en verpleegkundigen. We kunnen een deel compenseren, maar het zal een serieuze impact nalaten.”