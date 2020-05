Mondmaskers verplicht in Limburgse hogescholen

De PXL heeft 11.500 herbruikbare mondmaskers voor de studenten besteld, maar die worden pas op het einde van de maand geleverd. Maar de school zweert nog bij lessen via het internet. Door de coronacrisis worden alle lessen bij PXL nu online gegeven, terwijl dat normaal gezien maar gebeurt bij 20 procent van de lessen. Directeur Ben Lambrechts: “We hopen dat we na de coronacrisis nog steeds 4 op 10 lessen via de computer kunnen blijven geven, dat is een verdubbeling ten opzichte van voor de crisis.”

De Universiteit van Hasselt heeft geen mondmaskers besteld voor de studenten, daar gaat men ervan uit dat de studenten die tegen dan zelf al hebben.