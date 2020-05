Natuurgebied in Wijgmaal wordt veiliger gemaakt na zwaar ongeval met baby

De baby was samen met haar zus en mama op stap in het natuurgebied toen een plateau aan de oever van een vijver inzakte. Het meisje kwam bij de val onder het puin terecht en raakte daarbij zwaargewond. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, de situatie van het meisje is nu wel stabiel.

De 29-jarige mama en de dochter van drie jaar oud bleven ongedeerd. Het parket stelde een deskundige aan om te onderzoeken hoe de constructie kon instorten. De sluizen in het natuurgebied blijken in slechte staat en daar wordt nu wat aan gedaan.