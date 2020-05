Ondanks gesloten winkels toch nog winkeldiefstallen: "Mensen die stelen, zochten tijdens coronacrisis geen deftige job"

Bij het gerecht zien ze nog altijd meldingen van winkeldiefstallen binnenkomen. In de winkels die wel nog open mochten blijven door de coronamaatregelen, is het dus opletten geblazen. "Mensen die stelen om aan geld te geraken, zijn tijdens de coronacrisis niet allemaal een deftige job gaan zoeken," zegt Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter in Mechelen en co-voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters. De dieven hebben gewoon hun actieterrein verlegd: "Als de kledingwinkels niet open zijn, dan zullen het nu de voedingswinkels zijn, waar flessen champagne en tabakswaren worden gestolen om die te gelde te maken."

Ook andere criminelen hebben zich aangepast: "We zien dat ook bij de georganiseerde drugshandel. Ondanks dat wij allemaal thuisblijven, zien we toch nog mensen rondrijden om de klanten thuis te gaan bedienen met cocaïne, met cannabis... En die botsen dan al eens op politiecontroles. Dus dat is voor ons werk dat gewoon blijft binnenkomen."