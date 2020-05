Onderzoek wijst uit: Pakistaanse migrant die omkwam aan Turks-Griekse grens is geraakt door Griekse kogels

De filmpjes en foto's werden vergeleken met satellietbeelden van de omgeving, genomen in de maand maart. Op die manier kon de exacte locatie van het incident worden bepaald. Bovendien werd ook het geluid van de opnames zorgvuldig geanalyseerd. Op meerdere filmpjes was een gelijkaardige sequentie van schoten te horen. Volgens een audioforensisch expert was dat onmiskenbaar het geluid van echte munitie die werd afgevuurd. In het rapport van de lijkschouwer in het Turkse ziekenhuis stond dat Muhammad Gulzar geraakt was door een 5,56 mm-kogel. De geluidsopnames strookten, volgens het onderzoek, met die vaststelling.

De volgende stap in de analyse was nagaan wie de 5,56 mm-kogels kon hebben afgevuurd. In eerste instantie leverden de geluidsopnames aanwijzingen op over de afstand van waar er moest geschoten zijn: dat kon alleen van de Griekse kant van het grenshek komen. Vervolgens werd onderzocht wie er wapens bij zich had die met dat soort kogels geladen worden. Bij de Turkse grenswachten werden zulke wapens, op die dag en die plaats, niet waargenomen. Uit foto's van de Griekse grenstroepen bleek dat die op 4 maart wél geweren droegen met dat soort munitie.

Op basis van al die vaststellingen noemt het onderzoeksconsortium het "heel waarschijnlijk" dat de schoten van de Griekse kant zijn afgevuurd.