Komt er een einde aan de gratis bezorging van pakjes? "Kans is groot", voorspelt Universiteit Antwerpen 

Is het einde van de gratis levering van je online gekochte pakje in zicht? "Door de coronacrisis is die kans erg groot", zegt transporteconoom Roel Gevaers van de Universiteit Antwerpen in "Start je dag". "Pakjesdiensten zoals Bpost en PostNL draaien in deze coronatijden overuren maar ze zitten met kopzorgen. Sinds de lockdown bestellen we echt alles online. Ook grote meubels of zware potten verf van 20 liter. Om je een idee te geven: het aantal paketten van meer dan 20 kilogram is verdrievoudigd ten opzichte van de periode voor de lockdown", zegt Gevaers. "En dat levert logistieke problemen op."