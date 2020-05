Mogelijke ontslagen bij Samsonite Oudenaarde door coronacrisis: “Niemand wil een reiskoffer kopen”

“Tijdens de ondernemingsraad van het bedrijf is er gezegd dat er een flink aantal tijdelijke contracten na afloop niet verlengd gaan worden”, gaat Roman verder. “Maar er zullen ook ontslagen vallen bij mensen met een contract van onbepaalde duur. Over hoeveel ontslagen het gaat, kan ik niet zeggen, want dat is nog niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval duidelijk dat wij afstevenen naar een collectief ontslag. We vermoeden dat er snel gecommuniceerd zal worden met de vakbonden zodat de onderhandelingen opgestart kunnen worden. Hopelijk kunnen we op die manier de situatie wat verzachten.”