Opening brug Ingelmunster 2 maanden uitgesteld door corona

In Ingelmunster wordt al 3 jaar gebouwd aan een nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie. Heel wat bewoners keken uit naar de opening dit weekend. Het kanaal splitst de gemeente in 2 delen. En het is nu een stuk moeilijker om van het ene deel naar het andere te gaan. Maar de coronacrisis stuurde de planning voor de bouw in de war. Burgemeester Kurt Windels (De Brug): "De aannemers zaten zonder personeel en konden ook moeilijk aan materialen geraken. Dus dan kan je niet verderdoen hé."